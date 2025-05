Meloni fa volare il governo: il sondaggio che preoccupa la sinistra

Qual è il “sentiment” dell’opinione pubblica in merito agli ultimi interventi internazionali del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni? Secondo gli ultimi sondaggi, spiegati da Nicola Piepoli sul Giornale, c’è stata grande attenzione positiva da parte degli italiani e la premier ne è uscita rafforzata, potendo contare praticamente su se stessa. Sull’agenda, ovviamente, c’è il conflitto in Palestina, la crisi in Medio Oriente e la famosa telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin per cercare di porre fine ad un’altra guerra, quella tra Russia e Ucraina. Per gli italiani, circa il 4% del campione intervistato, grande risalto ha avuto anche l’incontro tra Giorgia Meloni, il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

In quest’occasione, la figura di Giorgia Meloni è stata vista come un ponte tra Europa e Stati Uniti, cosa che ne aumenta il suo peso politico, rafforza il protagonismo dell’Italia nello scacchiere internazionale e, in generale, viene vista dai cittadini come un giusto interfacciarsi con i leader mondiali. È lo stesso centrodestra – spiega Piepoli – a volersi configurare come ponte sull’Atlantico e l’ingegnere che lo costruisce viene raffigurato in Giorgia Meloni.