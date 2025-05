Alessandra Todde, FdI all'attacco: "Un misero fallimento"

Destino appeso a un filo. O meglio, al Consiglio regionale. Stiamo parlando delle sorti di Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna. La grillina, proprio in mattinata, si è vista respinto il ricorso contro la richiesta di decadenza. Il collegio della prima sezione civile del Tribunale ha rigettato l’impugnazione contro l’ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia che a febbraio aveva dichiarato la decadenza della governatrice. I giudici spiegano che "il provvedimento contestato non ha disposto la decadenza, ma, ritenendo che le violazioni accertate comportassero detta conseguenza, ha disposto la trasmissione degli atti al presidente del Consiglio regionale".

Il motivo è chiaro: non è di loro competenza. "Non rientra nella competenza del Collegio di Garanzia né in quella del Tribunale. La competenza – si legge ancora nel dispositivo – è rimessa dalla legge al Consiglio regionale. Effettuato detto vaglio, che rimane insindacabile dal Consiglio regionale, quest'ultimo assumerà le sue determinazioni sulla decadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede. Null’altro si deve quindi dire sul punto". Nel frattempo Todde ha impugnato la sentenza. A suo dire "una dichiarazione, anche se ritenuta irregolare, non può essere equiparata a una mancata presentazione di documenti".