Elly Schlein e Paola Belloni, prima uscita pubblica: ecco dove

Elly Schlein alla festa del Quirinale. La leader del Partito democratico, in occasione della festa della Repubblica, sarà presente al ricevimento nei giardini del Quirinale che si terrà domenica primo giugno. Ma la dem non sarà sola. Stando a quanto riportato dal Messaggero - salvo ripensamenti dell'ultima ora -, con lei ci sarà Paola Belloni. Per la prima volta, dunque, Schlein si farà vedere in pubblico con la fidanzata.

Lo scorso anno Schlein non partecipò alla festa perché aveva impegni di campagna elettorale. Nel 2023 invece ci fu. E ora rieccola accompagnata. Sempre stando a quanto fatto trapelare dal Messaggero i militanti del Pd che l'estate scorsa hanno avuto modo di conoscere Paola, l’hanno trovata intelligente e simpatica. Lei andò a sentire il comizio finale di Schlein alla Festa nazionale dell’Unità, a Reggio Emilia. Eppure Belloni è sempre stata molto riservata. E i social lo confermano.