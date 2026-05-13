Libero logo
Andrea Sempio
Hantavirus
Jannik Sinner
Iran

Sondaggio Bitimedia, Giorgia Meloni stravince il duello con tutti i leader della sinistra

mercoledì 13 maggio 2026
Sondaggio Bitimedia, Giorgia Meloni stravince il duello con tutti i leader della sinistra

2' di lettura

Il centrosinistra guarda alle primarie e punta a Palazzo Chigi, tra dichiarazioni roboanti di Elly Schlein e presunte "remuntade" nei sondaggi. Ma è proprio la rilevazione Bitimedia a spegnere sul nascere qualsiasi illusione del campo largo. 

La politica è sfida tra leader, si sa, soprattutto quando si parla di elezioni nazionali e non locali. E il problema, per i progressisti, è proprio questo: nessuno, al momento, può battere Giorgia Meloni

Il sondaggio che fa godere Meloni: c'è un clamoroso crollo, tutti i numeri

Secondo l’ultima rilevazione realizzata da Bidimedia, che confronta gli andamenti dei partiti dal 15 aprile ad ogg...

Il sondaggio, riportato dalla pagina Instagram "Intenzionidivoto", parla chiarissimo: la premier e fondatrice di Fratelli d'Italia risulta vincitrice contro qualsiasi avversario e in qualsiasi "geometria" dovesse uscire dalla eventuale sfida fratricida tra Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e varie ed eventuali. 

Poniamo il caso che le primarie venissero vinte dalla Schlein: nel faccia a faccia con Meloni, la segretaria democratica verrebbe votata dal 47,3% degli elettori consultati da Bitimedia contro il 52,3% del presidente del Consiglio. Non c'è gara, insomma. 

Sondaggio Mentana, FdI domina: tanto tuonò che non piovve

Mettici le voci su presunti frizioni tra forze di maggioranza, Nicole Minetti, Report & Fatto Quotidiano, la vicenda...

E peggio ancora va a Giuseppe Conte, che pure premier lo è già stato (per due volte, addirittura): il capo del M5s, qualora uscisse vincente dalle primarie, si fermerebbe poi al 46,2%, con Meloni al 53,8

Ancora una volta, meglio di Schlein e Conte farebbe il terzo incomodo. Anzi, la terza: la sindaca di Genova Silvia Salis, da mesi assai chiacchierata dentro il centrosinistra. Al momento l'ex atleta azzurra risulta divisa da Meloni da meno di tre punti percentuali. Un buon punto di partenza per lanciare l'assalto-volata, ma prima dovrà evitare le coltellate degli alleati o cosiddetti tali.

tag
giorgia meloni
giuseppe conte
elly schlein
silvia salis
sondaggio
sondaggio bitimedia

Tentazioni estreme Le pulsioni primordiali del campo largo

Che figuraccia Cpr in Albania, Edi Rama umilia la sinistra: "Finché l'Italia lo vorrà"

Il blitz Superbonus, stop a 4,1 miliardi di frodi: FdI inchioda Giuseppe Conte

ti potrebbero interessare

Le pulsioni primordiali del campo largo

Le pulsioni primordiali del campo largo

Mario Sechi
Antonio Polito inchioda il Pd: il gioco sporco della sinistra con la Costituzione

Antonio Polito inchioda il Pd: il gioco sporco della sinistra con la Costituzione

Elisa Calessi
Marina Berlusconi smentisce La Stampa: "Nessun contatto col Pd"

Marina Berlusconi smentisce La Stampa: "Nessun contatto col Pd"

Redazione
La sinistra in cerca di amanti per affondare il governo

La sinistra in cerca di amanti per affondare il governo

Pietro Senaldi