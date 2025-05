Ddl femminicidi, 77 legali contro la legge-Meloni: toh, c'è la mano del Pd

I femminicidi sono una delle piaghe più atroci che affligge la nostra società. Il governo Meloni è intervenuto con il ddl Femminicidi. Ma per 77 donne che animano il monmdo accademico sarebbe una misura controproducente. “Il ddl che introduce la fattispecie di reato autonoma di femminicidio punita con l’ergastolo è una delle strumentalizzazioni populistiche utili più per accreditare l’impegno del legislatore che per offrire risposte effettive ed efficaci a un problema serio”, hanno scritto le giuriste, capitanate da Maria (Milli) Virgilio, casualmente del Pd, già assessora della giunta di Sergio Cofferati alla Scuola e Politiche delle differenze. Già, se Meloni si muove contro il femminicidio, ecco che neppure questo impegno risulta potabile. Assurdo, incredibile, sconcertante. Ma vero.

E ancora, aggiungono le 77: "Si può dubitare del fatto che la minaccia della pena dell’ergastolo sia in grado di far desistere dall’azione criminosa colui che non abbia interiorizzato il valore della libertà femminile e il principio del rispetto della persona. Questi auspicati effetti di deterrenza non hanno mai ricevuto alcuna conferma, come emerge, del resto, dall’esperienza degli Stati Sudamericani, che hanno variamente incriminato il reato di femminicidio in presenza di un numero elevatissimo di donne assassinate…”.