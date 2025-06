Capezzone: "Il prof che insulta la figlia di Meloni ci prende in giro"

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali temi che trovano spazio sui quotidiani nazionali. A tener banco sono le minacce e gli insulti di un professore sui social contro la figlia di Giorgia Meloni. Il docente che non ritira le sue idee ora, come dice Capezzone, ci prende pure in giro e dà tutta la colpa all'intelligenza artificiale. L'ultima arrampicata sugli specchi per chi davvero è rimasto a corto di argomenti. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone