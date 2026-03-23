Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sardegna, Alessandra Todde salvata dalle toghe: "Nessuna decadenza"

di
Libero logo
lunedì 23 marzo 2026
Sardegna, Alessandra Todde salvata dalle toghe: "Nessuna decadenza"

1' di lettura

Alessandra Todde resta pienamente legittimata nel suo ruolo di presidente della Regione Sardegna: la Corte d'Appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado sulla decadenza, confermando però la sanzione pecuniaria di 40mila euro. La Corte ha accolto parzialmente l'appello della presidente, dichiarando nulla la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riqualificato la sua condotta come "omessa presentazione" del rendiconto delle spese della campagna elettorale. La Corte ha preso atto che la Consulta aveva già annullato l'ordinanza del Collegio di garanzia nella parte in cui disponeva la decadenza.

I giudici della prima sezione della Corte d'Appello, presieduta da Emanuela Cugusi, si sono dunque pronunciati nel merito e sulle eccezioni sollevate dalle parti. Nello specifico, tra le 91 pagine della sentenza viene dichiarata l'invalidità della costituzione in giudizio del Collegio regionale di garanzia elettorale, si prende atto dell'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale, nella parte in cui ha accertato la sussistenza dei presupposti per la decadenza dalla carica, si rigetta nel resto l'appello e, per l'effetto, si conferma la sanzione pecuniaria di 40mila euro, applicata con l'ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale.  

Alessandra Todde, altra bomba giudiziaria: "Ora restano solo le dimissioni"

"In Sardegna è il caos, Alessandra Todde deve dimettersi". Lascia segni pesanti la bocciatura del Tar d...

Ancora nessun commento a caldo da parte della presidente che si sta preparando a raggiungere Bruxelles dove è probabile che domani, martedì 24 marzo, tenga un punto stampa nel quale parlerà anche della decisione della Corte d'Appello. Dall'entourage della governatrice e dal Movimento Cinquestelle però trapela soddisfazione ed entusiasmo.

Alessandra Todde, il disastro in Sardegna: "Sistema sanitario nel caos"

Anche la sanità sarda è nel caos. Almeno secondo quanto denuncia il centrodestra all’opposizione, ch...
tag
sardegna
alessandra todde
m5s

L'ultimo caso Referendum, "mobilitiamoci" e la foto di Meloni a testa in giù: ecco chi invita alla Camera il M5s

Il nuovo hub Nasce Bios Factory: il polo dell’innovazione bio-based e circolare in Sardegna

Quando la decisione si fa così vicina Referendum giustizia, il deputato M5s impallina Conte: "Io voterò Sì"

ti potrebbero interessare

La Corte d'appello: niente decadenza per Todde. Siete d'accordo?

La Corte d'appello: niente decadenza per Todde. Siete d'accordo?

Referendum, la prima proiezione: cresce il vantaggio del "No". Bachelet già gongola

Referendum, la prima proiezione: cresce il vantaggio del "No". Bachelet già gongola

Vittorio Sgarbi, il messaggio dal seggio: referendum, una bomba sul fronte del "No"

Vittorio Sgarbi, il messaggio dal seggio: referendum, una bomba sul fronte del "No"

Referendum, Gasparri attacca La7: "Fa propaganda. Tv vergognosa, da denunciare

Referendum, Gasparri attacca La7: "Fa propaganda. Tv vergognosa, da denunciare