Referendum, il disastro a "casa" Bersani

Si sa, dove li conoscono li evitano alla grande. E così Bettola, cittadina in provincia di Piacenza nota per aver dato i natali a Pierluigi Bersani, si conferma roccaforte del centrodestra. Le foto dell’ex segretario del Pd con il cappellino dei referendum ha definitivamente convinto i suoi concittadini a rimanere a casa o a scegliere un weekend al mare. L’affluenza a Bettola infatti si è fermata al 21.5%, quasi 10 punti meno del dato nazionale. Indicativo anche il voto sul quesito riguardante la cittadinanza: oltre il 40% dei votanti ha barrato il no.