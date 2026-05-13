L'aria che tira, Vannacci confessa: "Il musulmano che accoglierei a braccia aperte"

"Lancio qua un appello. Pietrangelo Buttafuoco che è il presidente della Biennale di Venezia e che è musulmano lo accoglierei a braccia aperte nelle mie liste, perché io accetto valdesi, musulmani, buddisti, purché si rifacciano ai valori di Futuro Nazionale": Roberto Vannacci lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, commentando la presenza di candidati musulmani nelle liste della Lega a Vigevano.

A scatenare la polemica nelle scorse ore, alcune dichiarazioni di Buttafuoco, che ha detto: "Più che Putin temo che l’Occidente, le grandi borghesie di queste democrazie liberali, non abbiano ancora digerito il processo con cui la Russia ha fatto fuori da sola l’Unione Sovietica, ha prodotto nel suo seno la forza per liberarsi del proprio ingombrante passato senza il tutor occidentale. Poi, inutile che assegni la palma dell’ipocrisia a quei ceti politici, economici, anche culturali, che hanno goduto negli anni dell’ambito favore di Mosca e ora, con ribrezzo, ne sparlano".