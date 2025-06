Supermedia Agi/Youtrend, "Effetto carrozzone": crescono FdI e Pd

Crescono sia Fratelli d'Italia che Partito democratico. Dopo il referendum e i ballottaggi delle Comunali, torna la Supermedia. La media ponderata dei sondaggi nazionali, che include le rilevazioni realizzate dal 29 maggio all'11 giugno, non presenta grandi scossoni. Fratelli d'Italia si porta al 30,2 per cento (+0,2), mentre il Partito democratico arriva al 23,0 (+1,0). Terzo posto per il Movimento 5 Stelle che scivola al 12,2 (-0,3). A seguire Forza Italia 8,9 (-0,1) Lega 8,4 (-0,3) Verdi/Sinistra 6,3 (=), Azione 3,1 (-0,4). Italia Viva 2,5 (=), +Europa 1,8 (=) e Noi Moderati 1,0 (-0,1).

Numeri che portano le coalizioni a totalizzare rispettivamente, per il centrodestra, il 48,5 per cento (-0,2), per il centrosinistra il 31,1 (+1,0). La Supermedia Agi/Youtrend è stata realizzata analizzando almeno tre diversi istituti di rilevazione. A cosa sono dovuti questi numeri? Probabilmente - si legge - alla mobilitazione su referendum e Gaza, oltre a un piccolo 'effetto bandwagon' all'indomani del primo turno delle Comunali.