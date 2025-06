Giorgia Meloni, sale l'occupazione: "Quorum superato"

Al 62.7% il tasso di occupazione rilevato dall'Istat in Italia nel primo trimestre dell'anno; si tratta del livello più alto mai registrato nelle serie storiche trimestrali avviate nel 2004. Nello stesso periodo il tasso di disoccupazione resta invariato al 6,1%, mentre il tasso di inattività scende dello 0,4 e si attesta al 33,1%. Un dato importante e positivo per il governo di Giorgia Meloni. L'account di Fratelli d'Italia sui social ha commentato l'ultimo rapporto Istat facendo ironia sul fallimento dei referendum promossi dalla sinistra su lavoro e cittadinanza. "Su occupazione, quorum superato", si legge nel post.

Nel primo trimestre dell'anno, in particolare, il numero di occupati - che si attesta a 24 milioni 186mila - è aumentato di 141mila unità (+0,6%) rispetto al quarto trimestre 2024, a seguito della crescita dei dipendenti a tempo indeterminato (+143mila, +0,9%) e degli indipendenti (+18mila, +0,3%) che ha più che compensato la diminuzione dei dipendenti a termine (-20mila, -0,8%). In aumento anche il numero di disoccupati (+16mila, +1,0% in tre mesi), mentre è in calo quello degli inattivi di 15-64 anni (-157mila, -1,3%).