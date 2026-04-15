La Pennicanza, Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta: clamoroso, lei risponde

"Sono impegnata, che succede?”: Fiorello ha provato a chiamare per ben due volte la premier Giorgia Meloni sul suo cellulare privato durante La Pennicanza, il suo programma in onda su Rai Radio2, ma lei non ha risposto, salvo poi mandare questo messaggio. Oggi era in programma l'incontro con il leader ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Quando lo showman siciliano ha risposto con un lungo messaggio vocale spiegandole che voleva solo sapere come stesse, lei pochi minuti dopo ha replicato a sua volta con un breve audio: "Ciao!”. Un saluto che Fiorello ha fatto sentire in onda.

La leader di Fratelli d'Italia e il conduttore si conoscono da anni, da quando lei faceva da babysitter a sua figlia Olivia. Più volte nella sua trasmissione di Rai Radio 2, anche nei giorni scorsi, Fiorello aveva scherzato sul tema coinvolgendola pure in qualche gag. In un'occasione, per esempio, lei aveva detto che avrebbe volentieri lavorato con lui. E Fiorello allora le aveva proposto in nero.