Meloni, la proposta: chi entra nel governo, sfregio a Landini

L'ex segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, sarà il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il Sud. La delega era stata mantenuta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni quando Raffaele Fitto aveva lasciato il governo per andare a ricoprire il ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Oggi, stando a quanto trapela, la premier ha riferito al Consiglio dei ministri l'intenzione di proporre questa nomina al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sbarra entrerà nel governo come "indipendente". Una nomina, questa, che arriva proprio nel momento in cui un altro sindacalista, il leader della Cgil Maurizio Landini, vive il fallimento dei referendum promossi insieme alla sinistra.

Nei mesi scorsi, Sbarra ha lasciato la guida della Cisl e al suo posto è subentrata Daniela Fumarola. Al momento della sua uscita di scena, già c'era una forte sintonia tra la Cisl e il governo Meloni. Durante un vecchio incontro con i quadri sindacali, fu proprio la premier a ribadire il rispetto reciproco e la collaborazione con la Cisl, sottolineando il ruolo di interlocutore privilegiato del sindacato. Sbarra, inoltre, aveva dimostrato di essere più vicino alla linea dell'esecutivo rispetto a Cgil e Uil che invece avevano espresso posizioni più critiche su tematiche come sanità e Jobs Act. Di conseguenza, è nato un rapporto solido tra il sindacato e il governo, un rapporto basato sul confronto costruttivo e non sul conflitto.