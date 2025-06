Iran, l'informativa di Antonio Tajani: la sinistra si scatena contro Meloni

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto in audizione alle commissioni Affari esteri di Camera e Senato sugli sviluppi della crisi tra Israele e Iran. "Di fronte a una minaccia esistenziale, Israele ha il sacrosanto diritto di difendere i propri cittadini - ha spiegato il segretario di Forza Italia -. Non può esservi, su questo punto, alcuna ambiguità. L’Iran non può dotarsi della bomba atomica". L'operazione militare israeliana contro l'Iran "appare destinata a durare diversi giorni, se non settimane".

"Secondo l’intelligence israeliana, in meno di sei mesi l’Iran avrebbe potuto disporre di 10 bombe atomiche, e di oltre 2000 missili per poterle lanciare, verso Israele e non solo - ha proseguito -. Un quadro assolutamente allarmante, confermato in maniera inequivocabile dal recente rapporto dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, che ha dichiarato l’Iran in violazione dei suoi obblighi sul tema dell’arricchimento dell’uranio".