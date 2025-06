Iran, l'ayatollah Khamenei "nascosto e sotto choc": chi gli è rimasto

Anche Ali Shamkhani, alto consigliere della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei ed ex segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, sarebbe rimasto gravemente ferito nell'attacco israeliano della scorsa notte. Un altro colpo mortale al regime di Teheran, che nel giro di poche ore ha dovuto affrontare il più tremendo attacco militare e simbolico nella storia della Repubblica islamica. "Questa non è una operazione, è una guerra", hanno spiegato alti ufficiali dell'Idf. Ma la volontà è quella di colpire l'Iran fin dalla testa dello Stato. E il sospetto è che il prossimo obiettivo possa essere proprio Khamenei, mai così solo e indebolito. Il contrattacco portato contro Tel Aviv e Gerusalemme, con decine di missili piovuti sulle città israeliane, è stato massiccio ma in qualche modo previsto e prevedibile e secondo le prime stime ha provocato solo feriti lievi tra i residenti, protetti dal quasi impenetrabile sistema difensivo Iron dome. "Colpendo i centri civili avete oltrepassato la linea rossa", ha sottolineato il ministro israeliano Katz preannunciando, di fatto, un nuovo round di ostilità. E l'impressione è che a rischiare grosso, questa volta, sia il vertice stesso del regime. "Opponetevi per la vostra libertà", sono state le parole con cui il primo ministro Netanyahu ha aizzato direttamente gli iraniani alla rivolta contro l la Guida suprema. L'elenco delle vittime eccellenti cadute nel raid israeliano, stilato dal Corriere della Sera, è impressionante: sono morti Mohammad Bagheri (capo di stato maggiore dell'esercito iraniano), Hossein Salami (comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica), Gholamali Rashid (vice capo dello Stato Maggiore), il generale Amir Ali Hajizadeh (a capo del programma missilistico della Guardia Rivoluzionaria), anche se sulla sorte di quest'ultimo non c'è ancora la conferma iraniana. Eliminati anche il comandante della Forza UAV dell'Aeronautica Militare e quello del Comando Aereo dell'Aeronautica Militare, oltre agli scienziati nucleari Fereydoun Abbasi-Divani, Mohammad Mehdi Tehranchi, Abdolhamid Manouchehr, Ahmad Reza Zolfaghari, Amirhossein Feghi e Motalibizadeh. Obiettivi non casuali, visto che Teheran e la Casa Bianca sono ancora nel pieno delle trattative sullo sviluppo dell'energia nucleare iraniana.

Mentre i suoi fedelissimi piazzati ai vertici della struttura politica e militare morivano, sorpresi nel sonno nei loro attici nei quartieri più ricchi della Capitale, Khamenei viene descritto come "nascosto in un luogo segreto e sotto choc", obbligato a rimpiazzare i morti in fretta e furia. E' quasi una conta macabra, che obbliga la Guida Suprema a capire chi è rimasto in vita. Mohammad Pakpour, comandante delle Forze di Terra della Guardia Rivoluzionaria Islamica, è il nuovo comandante in capo dell'Ircg, mentre Abdolrahim Mousavi (ex comandante in capo dell'Esercito della Repubblica Islamica d'Iran) diventa capo di stato maggiore delle Forze Armate del regime iraniano.

