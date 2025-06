Lega, attacco hacker a Radio Libertà: cosa spunta in diretta

Lega sotto attacco. Nella mattinata di giovedì 19 giugno, una trasmissione in diretta su Radio Libertà - emittente del partito guidato da Matteo Salvini - è stata improvvisamente interrotta da una serie di messaggi apparsi in sovrimpressione al posto delle notizie fornite dalle agenzie. Le frasi visualizzate, frutto dell'opera di un attacco hacker, riportavano slogan come: “Chiediamo il cessate il fuoco immediato e la liberazione della Palestina e dell’Iran, free Palestine” e “Radio Libertà augura a tutti buon Pride, perché nessun partito politico può dettare chi siete o che cosa fate”.

L’emittente ha spiegato che l’episodio è stato frutto di un’intrusione informatica: ignoti avrebbero manomesso il codice del sistema che comanda lo scorrimento delle notizie. L’intervento immediato dei tecnici ha consentito il ripristino della normale programmazione in tempi circoscritti.