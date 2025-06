Elly Schlein, scivolone sul corteo dei metalmeccanici: "Denunciati perché protestavano"

Figuraccia servita per Elly Schlein . La leader del Partito democratico non perde occasione per attaccare Giorgia Meloni . Peccato però che incappi sempre nello scivolone. L'ultimo riguarda la protesta dei metalmeccanici a Bologna. "Il decreto sicurezza - è l'attacco della dem - propone 14 nuovi reati e nuove aggravanti e riempie le carceri. Io non sopporto più l'ipocrisia di chi si riempie la bocca a parlare di sicurezza e tagliano i fondi ai sindaci".

In realtà, come specificato dalla Questura bolognese, i manifestanti non sono stati denunciati per la protesta in sé quanto più perché non hanno rispettato gli accordi mettendo a rischio la sicurezza di molti. "Anziché seguire il percorso concordato con l'Autorità di pubblica sicurezza, hanno deciso di fare ingresso in tangenziale dall'ingresso 7 in direzione San Lazzaro di Savena nonostante lo schieramento dei Reparti inquadrati della Polizia che, per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo, hanno evitato respingimenti con l'uso della forza". Insomma, una motivazione ben diversa da quella fornita da Schlein che ancora una volta tenta di gettare fango sul governo.