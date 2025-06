Giorgia Meloni negli Usa: "I'm Giorgia". E Trump manda ai matti la sinistra

Alla fine Giorgia Meloni è sbarcata in America. No, non alla Casa Bianca dove poche settimane fa ha avuto un fruttuoso faccia a faccia con il presidente Donald Trump. Ma nelle librerie a stelle e strisce, dove è appena uscita l'edizione americana della sua autobiografia bestseller Io sono Giorgia: le mie radici, le mie idee.

A firmare la prefazione un nome d'eccezione: Donald Trump Jr, il figlio del capo della Casa Bianca. "Pochissimi nel mondo politico odierno possono affermare con sincerità che la loro elezione ha segnato l'inizio di un cambiamento radicale nel proprio Paese, ma proprio come mio padre qui in America, Giorgia Meloni ha apportato un cambiamento duraturo nella politica italiana", scrive Trump Junior.

Secondo il rampollo, Meloni "ha sfidato l'élite globalista, ha difeso il suo Paese e ha portato nella sua carica un coraggio e una lucidità che la maggior parte dei cosiddetti 'leader' può solo sognare". Ciò rende "la sua storia ancora più potente" dato che "molto prima di guidare l'Italia, era semplicemente una giovane donna della classe operaia con un profondo amore e una visione per la sua nazione".