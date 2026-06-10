Milan, buon compleanno a Rafa Leao? Si scatena il caos: club allo sbando

Doverosi, anche se la fine della storia d’amore è dietro l'angolo. Rafa Leao spegne 27 candeline e il Milan lo festeggia sui social. Niente di strano. I più importanti club di calcio italiani e stranieri sono soliti postare un messaggio in occasione di queste ricorrenze. Ma il numero 10 portoghese viene da una stagione ben al di sotto delle aspettative. E, come se ciò non bastasse, si è pure esposto pubblicamente per chiedere la cessione, auspicando di trasferirsi in campionati più allettanti come la Premier League o la Liga spagnola.

Sotto al post pubblicato dal Milan su X, tantissimi tifosi hanno lasciato commenti adirati con la società e con il calciatore. "Grazie per gli auguri anche se mi piacerebbe giocare in premier", "Facciamo anche gli auguri...complimenti!!! Ma per favore, andasse in Arabia ad arricchirsi perché in Europa chi scommetterebbe per un giocatore mediocre???", "Per fortuna gli ultimi che gli fate".

Intanto l'esterno d'attacco ex Sporting Lisbona è tornato a parlare del suo futuro, ribadendo quanto affermato in precedenza: "Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare".