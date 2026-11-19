“C’è chi colleziona figurine Panini e chi colleziona ex galeotti, pistoleri, nostalgici del Ventennio e protagonisti delle cronache giudiziarie. Roberto Vannacci ha il suo album. E noi abbiamo la sua formazione ufficiale: un 4-3-3 che promette spettacolo, soprattutto fuori dal campo. In porta Mario Borghezio, veterano della Lega Nord con due condanne definitive nel palmarès. Davanti a lui una difesa granitica: Giuseppe Barboni, lo stopper che si è filmato mentre prendeva a pugni un cittadino iracheno; Roberto Jonghi Lavarini, il ‘Barone nero’ nostalgico dell’olio di ricino; Stefano Valdegamberi, capace di scambiare il logo di una rivista di skateboard per un simbolo satanico e Domenico Furgiuele, che tra “camerati” e Decima MAS sostiene di essersi ispirato ai giudici di X Factor”. Pulp Podcast ci va giù pesante con Roberto Vannacci. Sui social, Fedez e Mr. Marra hanno “messo in campo” la formazione tipo del generale. E di certo non mancheranno le polemiche.

“A centrocampo serve esperienza - si legge ancora nel post su Instagram -. Gianni Alemanno è il regista: ex sindaco di Roma, condannato definitivamente nel processo Mondo di mezzo e uscito da Rebibbia a giugno. Accanto a lui Franco ‘Er Batman’ Fiorito, condannato per peculato e appena richiamato in politica dal generale. Chiude il reparto Sabrina ‘Lady Champagne’ Bocchino, imputata per corruzione: nelle intercettazioni spunta persino una battuta sul bidet al Dom Pérignon. In attacco si fa sul serio. Sylvie Lubamba giura fedeltà eterna a Vannacci, salvo poi fallire il test di vannaccismo alla Zanzara. Joe Formaggio presidia l’ala destra, tra fotografie con l’Uzi e nostalgia dei ‘camerati’”.

E ancora: “Il Centravanti di peso è Emanuele Pozzolo: un colpo partito dalla sua pistola a Capodanno, una condanna in primo grado per porto illegale d’arma e un SUV finito fuori strada con alcoltest positivo. Speriamo almeno che non batta lui i rigori. In panchina scalpitano il filosofo Gasperini, il tesoriere Ziello e Rinaldi, che ha contribuito al partito con 100mila euro tra tessera e donazione. A gestire lo spogliatoio c’è Simoni, il numero due del generale. Tra condanne definitive, processi ancora aperti e dichiarazioni surreali, le storie giudiziarie sono diverse e le responsabilità vanno distinte. Ma l’album è pronto. Il calciomercato di Futuro Nazionale è aperto: chi manca ancora all’appello?“.