Come ogni giovedì, eccoci di nuovo all’attesissimo appuntamento con la supermedia dei sondaggi realizzata da Youtrend per Agi. Come sempre Fratelli d’Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. E Roberto Vannacci continua a perdere consensi. Concentrandoci sui partiti di governo, troviamo quello guidato da Giorgia Meloni in testa, anche se perde lo 0,1% e si piazza così al 27,8%. Subito dopo c’è Forza Italia di Antonio Tajani, che conquista lo 0,1% e si attesta quindi al 7,1%. Dunque, la Lega di Matteo Salvini che cala dello 0,1% e scende cosìì al 5,6%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, in testa troviamo sempre Elly Schlein. Il Partito democratico si riprende: conquista lo 0,3% e sale così al 20,5%. Per un Nazareno che sale, c’è un grillino che crolla. Il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte perde lo 0,3% e si attesta quindi al 12,8%. Poi troviamo Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che perdono lo 0,1% e scendono a quota 6,2%.

Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, c’è da segnalare il crollo vertiginoso di Roberto Vannacci. Futuro Nazionale perde addirittura lo 0,4% e cala a quota 6,5%. Poi c’è Azione di Carlo Calenda stabile al 3,2%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,4% (+0,1%), Più Europa di Riccardo Magi all’1,2% (-0,3%), Noi Moderati di Maurizio Lupi stabile all’1% e Sud Chiama Nord di Cateno De Luca all’1%.