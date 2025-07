Elly Schlein, la figuraccia su Borsellino: attacca Meloni

L’anniversario della strage di via D’Amelio, invece di essere un momento di riflessione, è stato segnato da polemiche politiche. Elly Schlein, segretaria del Pd, in un’intervista a Repubblica, ha attaccato il governo Meloni, definendo il rapporto con la magistratura un "conflitto grave perché indebolisce i cardini della nostra democrazia". Ha accusato l’esecutivo di usare lo scontro con i giudici per «nascondere i suoi fallimenti» su temi come il caro vita, i salari bassi e le liste d’attesa negli ospedali, aggiungendo che "cercano lo scontro con i giudici per distrarre gli italiani da tutto quel che nel Paese non va". Schlein ha anche criticato Meloni per aver commentato l’impugnazione di una sentenza, definendola "un’interferenza senza precedenti", e ha paragonato il governo a Trump e Orbán, sostenendo che "questa è una destra che non accetta che la legge è uguale per tutti". Il solito delirio.