Sondaggi decisivi: il centrodestra sonda i nomi da candidare

I nomi sul tavolo del centrodestra per le prossime regionali non mancano e, per questo, viene rispolverata la vecchia strategia berlusconiana: consultare i sondaggi. Tutti gli occhi sono puntati sul Veneto, dove Giorgia Meloni non vorrebbe fare sconti, specie dopo l’exploit di Fratelli d’Italia alle europee.

Tra i nomi sondati per capirne l’indice di gradimento gli esponenti di Fdi Raffaele Speranzon e Luca De Carlo, ma anche il coordinatore della Liga Veneta Alberto Stefani (il preferito di Salvini), il sindaco leghista di Treviso Mario Conte e un profilo civico come il presidente dell’Ice Matteo Zoppas.

Occhi puntati anche sulla Campania, dove il campo largo sembra aver trovato la quadra intorno a Roberto Fico. In pole per il centrodestra continua a esserci il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, espressione di Fratelli d’Italia. In casa Lega è caldo il nome di Giosy Romano, nominato dal governo coordinatore della struttura di missione Zes unica.