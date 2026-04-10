Bruno Vespa, FdI contro il Pd: "Il manganello come metodo, siete rimasti a Telekabul"

"Il Pd vuole epurare Bruno Vespa". Fratelli d'Italia non ci sta e risponde per le rime al Partito democratico. "Dopo la vittoria al referendum sulla giustizia si sentono già in diritto di fare liste di proscrizione in Rai partendo da uno dei conduttori più autorevoli e seguiti dai telespettatori, che ha fatto la storia del servizio pubblico. Non hanno una sola idea su come affrontare i problemi degli italiani, pensano solo alla censura dei giornalisti che osano essere indipendenti e non al loro servizio. Se fanno così dopo aver vinto solo un referendum mi immagino cosa accadrebbe se, malauguratamente per gli italiani, dovessero vincere le prossime elezioni politiche", tuona il deputato e responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli.

A fargli eco Francesco Filini, capogruppo in Commissione di Vigilanza Rai. "Esprimo la solidarietà a Bruno Vespa per l’ennesimo, inaccettabile attacco sferrato dal Partito Democratico. È il solito, stucchevole copione: la sinistra si proclama paladina della libertà di stampa, ma non appena un giornalista libero prova a ristabilire il corretto confronto sulla base del rispetto reciproco e tutelando il diritto di parola e di espressione, scatta immediatamente il manganello mediatico. Sono evidentemente rimasti ai tempi di Telekabul". Per il deputato di FdI "la loro è un’intolleranza al pluralismo, vorrebbero continuare con un Servizio Pubblico riserva esclusiva della propria propaganda. Quando non sanno rispondere nel merito, come accaduto ieri sera a Porta a Porta, passano all'aggressione contro il professionista di turno".