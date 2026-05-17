Modena, troupe Rai aggredita fuori dall'ospedale di Bologna: "Grave atto intimidatorio"

La Rai attraverso una nota esprime "la più ferma condanna per l'aggressione subita oggi da una troupe della TGR Emilia-Romagna all'esterno dell'ospedale di Bologna. I giornalisti si trovavano sul posto per svolgere attività di documentazione giornalistica per verificare le condizioni dei feriti del gravissimo investimento avvenuto a Modena, nell'ambito del diritto-dovere di cronaca e del servizio pubblico di informazione. Un gruppo di giovani ha rivolto insulti all'operatore e colpito l'attrezzatura, cavalletto e telecamera, dopo aver notato la presenza della troupe. Fortunatamente non si registrano feriti tra il personale, ma l'episodio rappresenta un grave atto intimidatorio nei confronti di professionisti impegnati nel garantire un'informazione corretta e puntuale ai cittadini".

La Rai esprime "piena solidarietà all'operatore coinvolto e a tutta la redazione della TGR Emilia-Romagna, ribadendo il proprio sostegno a chi quotidianamente opera sul territorio, spesso in contesti delicati, per assicurare il diritto dei cittadini a essere informati. Ogni forma di aggressione o intimidazione nei confronti dei giornalisti e delle troupe impegnate nel loro lavoro è inaccettabile e costituisce un attacco alla libertà di stampa e ai principi fondamentali di una società democratica. L'azienda confida nell'operato delle forze dell'ordine, prontamente intervenute, affinché venga fatta piena luce sull'accaduto" conclude il comunicato.