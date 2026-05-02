Jannik Sinner, la bomba prima della finale: "Logica, ma non è probabile"

Jannik Sinner si sta preparando a conquistare il torneo di Madrid. Ma il vero obiettivo resta il Roland Garros di Parigi, l'ultimo grande Slam che manca alla sua già prestigiosa bacheca personale. Prima della capitale francese ci sarà invece Roma. E non è detto che il numero uno al mondo delizierà il pubblico italiano con i suoi colpi da maestro. Il motivo? L'azzurro potrebbe decidere di dare forfait per preservare le energie in vista del grande appuntamento.

"Io penso che Sinner, se non avrà grossi problemi in finale a Madrid, andrà a Roma - ha spiegato Guido Monaco a TennisMania -. Se invece dovesse infilarsi in una partita più tirata, allora potrebbe essere una discriminante. Gli organizzatori degli Internazionali d’Italia stanno vivendo momenti di panico per i biglietti…Di sicuro c’è tensione negli ambienti federali, e poche certezze. Sinner ci tiene a giocare a Roma, ma non si strappa il cuore per giocarci. Una sua rinuncia, per quanto dolorosa, penso che non sia probabile, ma possibile e anche logica per la visione della sua carriera".