Giorgia Meloni, elogi anche dal britannico "Times": la Caporetto della sinistra italiana

Dopo gli Stati Uniti e la Francia, tocca alla Gran Bretagna elogiare Giorgia Meloni. E per le opposizioni è una specie di Caporetto, dal momento che la premier finisce in prima pagina addirittura sul Times, uno dei più prestigiosi giornali al mondo. Con un editoriale che invita il primo ministro britannico Keir Starmer (laburista) a "prendere esempio" dalla leader di Fratelli d'Italia. Più smacco di così, per la nostra sinistra, non si potrebbe. La presidente del Consiglio, già celebrata da giornali come Figaro e Time, viene definita dall'editoriale firmato da Edward Lucas (osservatore speciale delle cose italiane, visto che ha casa sul Lago di Como) "schietta" e "grintosa", "la prima leader italiana eletta da decenni a fare una figura seria sulla scena internazionale", oltre a godere di una "popolarità interna" senza pari tra i grandi Paesi europei.

Giorgia Meloni, il retroscena: lodata all'estero perché tiene unito l'Occidente Tutti pazzi per Giorgia? L’uscita simultanea di copertine sulla premier italiana (in testate come Time, Le Point, ...

L'editorialista britannico si dice stupito e ammirato anche per le "gru e impalcature" che abbondano nei paesi nella zona del lago che fino a poco tempo fa "sembravano destinati allo spopolamento e al declino". L'articolo arriva circa un mese dopo un podcast di Times Radio che etichettava Meloni come la "superstar politica d'Europa". Per il quotidiano britannico, oggi in Italia "i treni sono puntuali e puliti" (chissà, magari qualcuno nel Pd proverà a trovare in queste prove la conferma del pericolo-fascismo...). E il Paese, nota anche, "spende solo l'8,4% del reddito nazionale per la sanità (noi spendiamo un terzo in più) e ottiene risultati migliori".

Secondo Lucas, "considerando il potere d'acquisto, gli italiani sono ora più ricchi dei britannici. E vivono anche più a lungo. Milano, capitale commerciale del Paese, e la Lombardia, la sua regione prosperano, con le Olimpiadi invernali di febbraio che offrono ulteriore stimolo e visibilità". Ultimamente, nota Lucas, "soldi e persone si stanno trasferendo in Italia. Un regime fiscale leggero alletta i super-ricchi". Il quotidiano britannico, di proprietà della News Corp di Rupert Murdoch, ricorda che "l'ultima indagine del Fmi sull'economia italiana ne elogia la disciplina fiscale; non un punto di forza tradizionale". E oggi "ogni immobile adibito a locazione turistica ora espone pubblicamente il proprio codice fiscale Cin, introdotto a gennaio, che rende gli affitti turistici visibili al Fisco".

Giorgia Meloni, la Francia la incorona con un'altra copertina: "La regina d'Europa" Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è la "regina d'Europa". È quanto si legge sul set...