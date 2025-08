Stefano Apuzzo, l'ex deputato dei Verdi attacca Liliana Segre al corteo

Chissà cosa penserà il partito di Angelo Bonelli nel vedere il video dei pro-Pal che attaccano Liliana Segre... Qui infatti ecco spuntare Stefano Apuzzo, ex deputato dei verdi dal 1992 e 1994 e candidato alle Europee con Verdi e Sinistra italiana, che sabato scorso si trovava a una manifestazione nel quartiere milanese di Corvetto.

"Segre è una signora di 93 anni che ha passato quello che ha passato ed è comprensibile che non voglia inimicarsi la comunità ebraica milanese. Fatto sta che se anche Grossman, che è un moderato, dice che è genocidio, la Segre potrebbe rassegnarsi e riconoscere che è un genocidio", è la premessa in riferimento a David Grossman. Lo scrittore israeliano è stato ultimamente intervistato da La Repubblica sulla guerra tra Israele e Hamas, spiegando di non potersi trattenere dall’uso della parola "genocidio" in merito agli attacchi israeliani verso Gaza. Di diverso parere la senatrice, nonché superstite dell'Olocausto. Per Liliana Segre quel termine è "troppo carico di odio e usato per vendetta". Come darle torto? Sempre alla manifestazione alcuni urlavano: "Israele assassini", altri parlavano di alcune persone massacrate dai "criminali nazisionisti".