Almasri, il migrante che denunciò Meloni scende in campo: "Non va archiviata"

Guerra aperta a Giorgia Meloni e governo. Dopo la richiesta dell'autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e quella di archiviazione per il premier, a opporsi è Lam Magok Biel Ruei. Lui, del Sud Sudan, aveva denunciato il presidente del Consiglio e mezzo governo per favoreggiamento nel "caso Almasri" e ora rincara la dose. Tramite il suo legale fa sapere che la loro battaglia non finisce qui.

"Un'archiviazione non è un provvedimento definitivo, può sempre essere rimessa in discussione se intervengono elementi di novità, e le parole di ieri con cui Meloni ha rivendicato una scelta concordata con i ministri del suo governo giuridicamente sono una confessione", ha detto in conferenza stampa Francesco Romeo.