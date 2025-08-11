Picierno fa esplodere la bufera: "C'è chi vuol scegliere chi può restare nel Pd"

"È in corso una nuova campagna social e stampa che pretenderebbe di scegliere chi può restare nel Pd, chi ci può entrare, e chi dovrebbe essere espulso. Ovviamente per il Fatto Quotidiano, la comica Pravda dei nostri giorni, appartengo a quest'ultima categoria. Nulla di preoccupante o di interessante, se non fosse che si utilizza una cosa dannatamente seria come il conflitto in Medio Oriente per regolare i conti interni al campo progressista e per accreditarsi come nuova autorità regolatoria del bene e del male".

Lo scrive sui social la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno. "Offro tre informazioni, a beneficio della verità e senza traduzione russa, consapevole che risulteranno di difficile comprensione agli amici della Pravda nostrana: la prima- prosegue Picierno- questi inviti al boicottaggio e alle epurazioni che vogliono sembrare delle raffinate operazioni culturali progressiste somigliano più alla stesura delle listacce che Giorgio Almirante su 'La difesa della razza' scriveva contro 'gli ebrei e i loro sodali' negli anni '30; la seconda è che il mio partito, il Partito democratico, non è mai stato e mai sarà un luogo dove consumare vendette in nome di una presunta purezza ideologica. Chi se n'è andato l'ha fatto coi propri piedi, spesso tornando in buon ordine, accolti come solo una grande comunità politica e plurale sa accogliere; la terza è che il contrasto all'odio e all'antisemitismo, anche nelle sue varianti antisioniste, resta una delle nostre irrinunciabili cifre identitarie e politiche". Per l'eurodeputata "si può e si deve lottare contro l'odio antiebraico, denunciarlo, e nello stesso tempo denunciare le tragiche responsabilità del governo di destra di Netanyahu. Responsabilità che sono di una classe politica e non di un'idea di Stato, non dei cittadini israeliani e meno che mai di una religione su cui poggiano le radici della nostra civiltà. È preciso dovere dei progressisti sostenere chi lavora ogni giorno per un futuro di pace e convivenza perché per troppo tempo la sinistra italiana e europea hanno lasciato Israele in una solitudine che ha aperto la strada ad una destra identitaria e vergognosa. Passo e chiudo, buona settimana a tutte e tutti", conclude Picierno.