Pina Picierno, la denuncia: "Sono sotto attacco dei servizi russi"

Ombre russe su Pina Picierno, la piddina vicepresidente del Parlamento europeo. Ombre russe, almeno secondo lei, la quale denuncia un presunto tentativo dei servizi segreti di Mosca di violare i suoi profili online. Nel mirino, nel dettaglio, sarebbe finito il suo account Signal, piattaforma utilizzata per comunicazioni riservate con esponenti politici, funzionari e fonti sensibili.
A denunciare il caso è stata la stessa piddina, con un messaggio pubblicato su X. "Recentemente il mio account Signal è stato oggetto di un tentativo di violazione che, sulla base delle evidenze tecniche emerse finora, sembrerebbe riconducibile a una campagna coordinata attribuita ai servizi segreti russi dell’FSB contro politici, giornalisti, ricercatori e funzionari europei", ha scritto Picierno.
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La vicepresidente del Parlamento europeo ha aggiunto che nelle prossime ore i tecnici dell'Eurocamera procederanno con verifiche approfondite sui dispositivi in suo possesso per accertare eventuali intrusioni o compromissioni dei dati. In parallelo, ha presentato un esposto alle autorità italiane. Secondo Picierno, non si tratterebbe di un episodio isolato ma di una strategia più ampia riconducibile alla cosiddetta guerra ibrida contro le istituzioni europee.