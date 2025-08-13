Lampedusa, si ribaltano due barchini di migranti: oltre 20 morti

Sarebbero due i barconi naufragati a largo di Lampedusa. Lo hanno raccontato alcuni dei 61 superstiti che sono giunti a terra a bordo delle motovedette. I morti sarebbero 20. Otto sono già stati portati sull'isola. Le due attrezzature di migranti, secondo quanto hanno raccontato i superstiti, sarebbero partite ieri sera da Tripoli, in Libia. Una delle due, nel viaggio verso la Sicilia, avrebbe iniziato ad imbarcare acqua e successivamente si sarebbe ribaltata. Alcuni dei migranti sarebbero riusciti a spostarsi sull'altra imbarcazione ma molti sarebbero caduti in acqua. Anche la seconda imbarcazione, però, essendo stracarica si sarebbe ribaltata.

Verso mezzogiorno oggi il barcone semiaffondato è stato avvistato da un elicottero della Guardia di Finanza a circa 14 miglia a Sud di Lampedusa: subito è scattato l'allarme e da Lampedusa sono partite le motovedette della Guardia Costiera, della Finanza e di Frontex. Sui due barconi, sempre secondo i racconti dei sopravvissuti, ci sarebbero stati tra i 90 ei cento migranti. I 61 naufraghi superstiti sbarcati a Lampedusa, e già trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola, stanno iniziando a riferire quanto è accaduto.

I dispersi - le ricerche sono in corso - potrebbero essere tra 20 e 40. Medici, psicologi e operatori di Euaa (Agenzia dell'Unione europea per l'asilo), con l'aiuto dei mediatori culturali, stanno sottoponendo a controlli i superstiti. Non sembrano esserci emergenze sanitarie e non ci sono minori non accompagnati tra le persone sopravvissute.

"L'ennesima tragedia avvenuta oggi nel Mediterraneo centrale, a 14 miglia nautiche da Lampedusa, addolora profondamente e suscita un pensiero di profondo cordoglio per le vittime". Lo ha scritto su X il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.