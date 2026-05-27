4 di Sera, stoccata di Bignami ad Elly Schlein: "L'avversario che tutti vorrebbero"

Al centro del dibattito a 4 di Sera in onda su Rete 4 lunedì 25 maggio, ovviamente, i risultati delle elezioni comunali, le vittorie del centrodestra a Venezia e Reggio Calabria. Ovvio che il successo, inatteso, registrato in Laguna sia l'argomento più pesante per le forze di maggioranza. In collegamento con Paolo Del Debbio, ecco Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, che, oltre a rimarcare i risultati della propria parte politica, ha messo nel mirino e attaccato duramente Elly Schlein.

"Le testate di sinistra - ha premesso il capogruppo di FdI -, i giornaloni dicevano prima delle elezioni Venezia, è fatta per il centrosinistra, Test per il Governo a Venezia, Reggio Calabria e Salerno. Guardiamo i dati: a Venezia si conferma il centrodestra, a Reggio Calabria la sinistra dopo 12 anni della primavera di Falcomatà perde 70 a 30. A Salerno - ha proseguito Bignami - la Schlein esulta perché ha vinto De Luca, che è quello a cui non hanno dato il simbolo, non l'ha voluto, ed è passato alla storia per aver detto 'Il Pd è il partito dove fanno carriera gli imbecilli. Però la Schlein esulta…".