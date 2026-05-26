Riforma elettorale, sondaggio-Ghisleri: quanti seggi al centrodestra, sinistra ancora ko

Le Politiche si avvicinano e c'è già chi fa un quadro di quello che potrebbe accadere. Si tratta di Alessandra Ghisleri che, attraverso l'Istituto Only Numbers, fornisce una chiara fotografia dei due scenari: il primo se si andasse a votare con l’attuale legge elettorale, il Rosatellum. Il secondo invece con il cosiddetto Stabilicum, ora all'esame della commissione Affari costituzionali della Camera. Nel primo caso il centrodestra, senza Roberto Vannacci, otterrebbe 197 seggi alla Camera contro i 179 del ‘campo largo’, senza Azione. Al senato, invece, sarebbe il centrodestra in vantaggio con 97 seggi contro i 94 del ‘campo largo’. La rilevazione realizzata per Porta a Porta vede in particolare Fratelli d'Italia conquistare alla Camera 74 seggi, Forza Italia 22 e la Lega 21. A questi poi si aggiungerebbero 80 seggi uninominali di coalizione. La lista Futuro Nazionale di Vanacci da sola otterrebbe 11 seggi.
Per quanto riguarda il ‘campo largo’, invece, il Pd avrebbe 66 seggi, M5S 31, AVS 18, più 64 seggi uninominali di coalizione. Azione, da sola, avrebbe invece 8 seggi. Al senato - sempre con legge attuale - il partito di Giorgia Meloni avrebbe 39 seggi, quello di Antonio Tajani 12 e quello di Matteo Salvini 8 (+38 seggi uninominali di coalizione). Futuro Nazionale? Per la forza politica dell'ex generale ci sarebbero 3 seggi. Sempre al senato il Pd avrebbe 34 seggi, M5S 18, Avs 8 (+34 seggi uninominali di coalizione). Azione da sola, otterrebbe, 3 seggi.
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Diverso discorso se si dovesse votare con la proposta di legge messa in campo dal centrodestra. A quest'ultimo, senza Vannacci, alla Camera andrebbero 223 seggi (+3 Trentino alto Adige), contro i 151 del ‘campo largo’ (+1 Trentino Alto Adige) senza Azione. Al senato, poi, il centrodestra avrebbe 111 seggi (+2 Trentino alto Adige, 1 Valle D’Aosta) e il ‘campo largo’ 74 (+2 Trentino Alto Adige). Nel dettaglio Fdi avrebbe 137 seggi alla Camera, Fi 40, Lega 38, Noi moderati 5, FN di Vannacci, da solo, 12 seggi. Sempre alla Camera, i dem avrebbero 80 seggi, M5S 39, AVS 22, Italia Viva 9, mentre Azione, da sola, otterrebbe 9 seggi. Al senato, invece, Fdi avrebbe 68 seggi, Fi 20, Lega 17, Noi moderati 3, 7 seggi a FN (Vannacci). Per quel che riguarda il ‘campo largo’, infine, il Pd avrebbe 39 seggi, M5S 18, Avs 11, Italia Viva 4, mentre Azione (da sola) otterrebbe 5 seggi. Insomma, sia con l'attuale che con la possibile nuova legge elettorale il centrosinistra unito nel campo largo non ha scampo. E i dati delle recentissime Comunali lo dimostrano.