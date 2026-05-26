Riforma elettorale, sondaggio-Ghisleri: quanti seggi al centrodestra, sinistra ancora ko

Le Politiche si avvicinano e c'è già chi fa un quadro di quello che potrebbe accadere. Si tratta di Alessandra Ghisleri che, attraverso l'Istituto Only Numbers, fornisce una chiara fotografia dei due scenari: il primo se si andasse a votare con l’attuale legge elettorale, il Rosatellum. Il secondo invece con il cosiddetto Stabilicum, ora all'esame della commissione Affari costituzionali della Camera. Nel primo caso il centrodestra, senza Roberto Vannacci, otterrebbe 197 seggi alla Camera contro i 179 del ‘campo largo’, senza Azione. Al senato, invece, sarebbe il centrodestra in vantaggio con 97 seggi contro i 94 del ‘campo largo’. La rilevazione realizzata per Porta a Porta vede in particolare Fratelli d'Italia conquistare alla Camera 74 seggi, Forza Italia 22 e la Lega 21. A questi poi si aggiungerebbero 80 seggi uninominali di coalizione. La lista Futuro Nazionale di Vanacci da sola otterrebbe 11 seggi.

Per quanto riguarda il ‘campo largo’, invece, il Pd avrebbe 66 seggi, M5S 31, AVS 18, più 64 seggi uninominali di coalizione. Azione, da sola, avrebbe invece 8 seggi. Al senato - sempre con legge attuale - il partito di Giorgia Meloni avrebbe 39 seggi, quello di Antonio Tajani 12 e quello di Matteo Salvini 8 (+38 seggi uninominali di coalizione). Futuro Nazionale? Per la forza politica dell'ex generale ci sarebbero 3 seggi. Sempre al senato il Pd avrebbe 34 seggi, M5S 18, Avs 8 (+34 seggi uninominali di coalizione). Azione da sola, otterrebbe, 3 seggi.