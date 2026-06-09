Pina Picierno liquida il Pd: "Nessun margine per cambiare le cose"

"Un conto è il disagio e un altro conto è la divergenza. E la settimana scorsa, quando ho visto gli impegni della mozione sulla difesa presentata alla Camera, ho pensato che la misura fosse davvero colma". Lo ha detto Pina Picierno a 5 Minuti su Rai 1. "Non trovo serio costringere il Paese a una sorta di gioco della torre, dove si dice: ma che facciamo? Buttiamo giù gli impegni per la difesa o la spesa sociale? Ecco, questo modo di ragionare non è serio. Io credo che nessuno possa negare che in questo momento sia necessario investire sulla difesa comune europea, sia necessario difendere le nostre democrazie liberali e allo stesso tempo un paese avanzato non raggiunge questi obiettivi privandosi della spesa sociale. Ci sono diversi modi per capire come lo si fa, così ragiona un paese serio, per esempio si può immaginare di utilizzare il gettito che deriva dagli investimenti per la difesa per finalità sociali".

"Io non credo ci siano molti margini per cambiare le cose dall'interno del Pd - ha proseguito la Picierno -. Io mi sono andata convincendo che c'è stato uno scivolamento della sinistra italiana progressivo verso posizioni identitarie massimaliste. E credo che i miei amici riformisti dentro il Pd, a cui mi lega affetto e stima, debbano assumersi la responsabilità di un'iniziativa politica forte e autonoma. I riformisti non possono pensare soltanto di limitare i danni che fanno i populisti. È arrivato il momento, insomma, di produrre un'iniziativa politica autonoma".