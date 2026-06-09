Foggia, il primo sindaco del campo largo? Finisce in disgrazia: perché si dimette

Il primo esperimento di campo largo in ambito amministrativo? Finisce malissimo. A Foggia un terremoto ha devastato il Coniglio comunale, portando alle dimissioni di Maria Ida Episcopo, sindaco espressione del Movimento Cinque Stelle, che però non sono state accolte. Il motivo? Lia Azzarone, presidente del Consiglio Comunale, aveva già chiuso i lavori prima che la prima cittadina potesse leggere la sua lettera. Ma la sindaca ha intenzione di fare comunque un passo indietro.

Ieri, lunedì 8 giugno, la maggioranza si è presentata fortemente indebolita al Consiglio. Tra i banchi della coalizione che sostiene il sindaco per la seduta di approvazione del bilancio c'era solo il consigliere Paolo Frattulino. Poi c'è stata anche la richiesta di verifica del numero legale avanzata dal consigliere di opposizione Giuseppe Mainiero, circostanza che ha certificato le difficoltà numeriche della maggioranza. “Ho sempre detto che nel momento in cui avessi avuto contezza che il pavimento sotto i piedi potesse scricchiolare avrei agito di conseguenza”, ha spiegato il sindaco di Foggia in un video. "Per me lo status non conta, la poltrona non conta e non contano neanche gli emolumenti mensili. Conta la dignità del lavoro. Lascio perché se sei sfiduciata dai numeri, di fatto sei sfiduciata nella funzione”.