Musumeci all'attacco: "Giudici come killer", scontro con l'Anm

"La magistratura è politicizzata, è sotto gli occhi di tutti. E gran parte dei magistrati che ha fatto carriera in Italia proviene dalle file della sinistra, alcuni erano anche dirigenti delle organizzazioni giovanili. Il magistrato ha il compito di fare il 'killer', la stampa ha il compito di darne notizia". A pronunciare queste parole è stato il ministro della Protezione civile e del mare Nello Musumeci intervenuto nella giornata conclusiva di Etna forum che si svolge a Ragalna, in provincia di Catania.
Poi Musumeci ha ampliato e argomentato il suo ragionamento: "Ci sono decine di casi di uomini e donne della politica, incriminati e sbattuti in prima pagina come mostri, accusati - aggiunge - di chissà quante infamie, e dopo anni prosciolti in istruttoria o assolti perché il fatto non sussiste, ma intanto la carriera politica è stata distrutta per sempre. Non c'è dubbio che in questa filiera, una componente essenziale sia stata, nel passato, una certa stampa, non tutta. E ancora oggi, quando si pubblicano atti riservati da parte della magistratura, mi chiedo chi trasmette dal palazzo di giustizia alla redazione del giornale quel documento privato? E poi l'uso spregiudicato che ne fa la stampa non ha bisogno di commenti. Spero che magistratura e politica ritrovino equilibrio", ha concluso il ministro.
Ma questa mattina è arrivata la replica dell'Anm: "Le parole del ministro Musumeci sono gravi e offensive. Definire i magistrati 'killer' non è solo un insulto gratuito, ma un tentativo di delegittimare chi ogni giorno applica la legge nell'interesse dei cittadini. Chi ricopre incarichi di governo dovrebbe misurare le parole, invece di alimentare sospetti e propaganda contro chi ha il solo compito - costituzionale - di rendere giustizia. I killer sono quelli che la magistratura italiana, in collaborazione con le forze dell'ordine, assicura alla giustizia rendendo l'Italia il Paese con il tasso di omicidi più basso dell'Unione europea. La magistratura non è né braccio armato né strumento politico: chi la descrive così dimostra di non avere rispetto né per le istituzioni né per la verità", fa sapere in una nota l'Associazione Nazionale Magistrati. Lo scontro dunque è aperto.