FdI ridicolizza Elly Schlein: "Rientro dalle ferie difficile?"

"Solidarietà a Elly Schlein. Il rientro dalle ferie non deve essere stato facile": l'account di FdI lo ha scritto in un post sui social a corredo di uno spezzone della trasmissione In Onda su La7. Nel filmato, la conduttrice Marianna Aprile, in collegamento con la segretaria del Pd, dice alla leader dem che l'ultima rilevazione di Swg per il TgLa7 non sembra essere proprio positivo per le forze di opposizione e che invece i partiti di governo vanno a gonfie vele in termini di numeri.

"Ha messo in fila tutte le mancanze o le esagerazioni sul risultato del governo però poi Mentana è tornato al Tg La7 e con lui sono tornati i sondaggi. La cosa che balza subito all'occhio dalla rilevazione Swg è che sono in crescita tutti e tre i partiti maggiori della coalizione di governo e sono in calo i partiti, tra cui il suo, che dovrebbero comporre l'alternativa di governo", ha detto la Aprile alla Schlein.