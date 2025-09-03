In Onda, Elly Schlein in ginocchio da Greta Thunberg: "Voi meglio dei governi"

La leader dem ha poi rivolto le consuete accuse al governo israeliano: “Qui l’illegale non è la Flotilla, ma i crimini del governo di Netanyahu e dei suoi ministri, che chiedono la cancellazione di Gaza. Noi insisteremo a chiedere sanzioni contro questo governo criminale, il riconoscimento della Palestina e l’interruzione degli accordi di collaborazione tra Italia e Israele e tra Europa e Israele".

“Voglio dire a Greta che li supportiamo – premette la Schlein –, stanno facendo quello che avrebbero dovuto fare i governi europei e l’Unione . È imperdonabile il silenzio che diventa complicità". Insomma, Greta meglio dei governi. In una certa misura meglio anche della stessa Schlein.

E per non farsi mancare nulla, ecco tra gli ospiti anche Elly Schlein , la segretaria del Pd, in brodo di giuggiole per la Global Sumud Flotilla , la nave con cui Thunberg e sodali vogliono raggiungere la Striscia di Gaza , rompendo il blocco navale, per fornire aiuti umanitari alla popolazione.

A In Onda, il circoletto rosso di La7, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese , era il giorno di Greta Thunberg , ospite in collegamento nella puntata di martedì 2 settembre.

Dunque Schlein ha ribadito nuovamente il sostegno all’iniziativa internazionale: “La Global Sumud Flotilla, a cui auguriamo buon vento, è la più grande missione umanitaria dal basso mai organizzata. I suoi attivisti e attiviste vanno protetti dalle minacce di Ben Gvir. Ci batteremo perché non succeda nulla e che la missione arrivi a destinazione", ha chiosato.

Infine, altre bordate: “Il blocco umanitario è illegale e sta creando la fame che sta ammazzando i palestinesi insieme alle bombe dell’esercito israeliano", ha concluso Elly Schlein, ora iscritta a pieno diritto al partito della Thunberg.