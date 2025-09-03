Avs, Di Cesare e Lucano candidati in Calabria: subito insulti alla destra

Solo questione di tempo. Adesso è ufficiale: Donatella Di Cesare e Mimmo Lucano saranno candidati alle Regionali in Calabria. "Ho accolto l'invito di Alleanza Verdi e Sinistra - Sinistra Italiana e alle prossime elezioni regionali in Calabria sarò capolista, insieme a Mimmo Lucano, nella circoscrizione Sud (provincia di Reggio Calabria) e nella circoscrizione Nord (provincia di Cosenza). Lo scrive sulla sua pagina facebook la professoressa Donatella Di Cesare. Con il sostegno di tutte e tutti voi, con il vostro decisivo voto - scrive poi Di Cesare - offriremo il nostro contributo alla vittoria della coalizione del centrosinistra guidata da Pasquale Tridico. La Calabria ha bisogno di lasciarsi alle spalle le rovine prodotte dalla destra e di recuperare la propria dignità fatta di lavoro, salute, cura, cultura, rinascita. La Calabria ha bisogno di ritrovare la speranza".