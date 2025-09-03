Avs, Di Cesare e Lucano candidati in Calabria: subito insulti alla destra

Libero logo
mercoledì 3 settembre 2025
Solo questione di tempo. Adesso è ufficiale: Donatella Di Cesare e Mimmo Lucano saranno candidati alle Regionali in Calabria. "Ho accolto l'invito di Alleanza Verdi e Sinistra - Sinistra Italiana e alle prossime elezioni regionali in Calabria sarò capolista, insieme a Mimmo Lucano, nella circoscrizione Sud (provincia di Reggio Calabria) e nella circoscrizione Nord (provincia di Cosenza). Lo scrive sulla sua pagina facebook la professoressa Donatella Di Cesare. Con il sostegno di tutte e tutti voi, con il vostro decisivo voto - scrive poi Di Cesare - offriremo il nostro contributo alla vittoria della coalizione del centrosinistra guidata da Pasquale Tridico. La Calabria ha bisogno di lasciarsi alle spalle le rovine prodotte dalla destra e di recuperare la propria dignità fatta di lavoro, salute, cura, cultura, rinascita. La Calabria ha bisogno di ritrovare la speranza". 

La discesa in campo di Di Cesare è un fatto significativo sul piano politico, alla luce delle polemiche che hanno accompagnato nei giorni scorsi la possibilità di una candidatura alle Regionali calabresi della professoressa, finita nel mirino del centrodestra, e in particolare di Fratelli d'Italia, per un suo tweet in memoria della brigatista Barbara Balzerani. A difenderla anzitutto il candidato presidente della Regione per il centrosinistra, Pasquale Tridico. In un altro post su facebook, Di Cesare inoltre linka un'intervista a Il Manifesto nella quale Lucano, ex sindaco di Riace ed eurodeputato eletto con Avs, annuncia anche la sua candidatura alle regionali in Calabria con Avs dicendo di aver "deciso dopo aver assistito al linciaggio a cui e' stata sottoposta Donatella Di Cesare, hanno provato a chiuderle la bocca". Insomma il disastro è completo. 

