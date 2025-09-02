Marche, Calabria e Toscana: ecco chi vince, le cifre di Socialcom

Per quel che riguarda le Marche, chiamata al voto il 28 e il 29 settembre, Ricci in realtà è molto forte sui social. Tuttavia, di recente il suo indice è stato influenzato negativamente dall'inchiesta su Affidopoli . Tra i temi più discussi nelle Marche, in effetti, c'è proprio l’indagine sull'ex sindaco di Pesaro (44%), a cui si aggiungono la sanità (10%) e il turismo (8%). Come rilevato da Socialcom, Acquaroli ha 103mila follower e 122mila like, con un engagement di 250mila; il suo sentiment è 68% positivo e 32% negativo; Ricci invece ha 92.1mila follower, 204.3mila like e un engagement di 555mila, il suo sentiment è 26% positivo e 74% negativo.

Come andranno le elezioni regionali in Toscana , Calabria e nelle Marche , le regioni chiamate al voto nelle prossime settimane? Stando ai social, se si votasse oggi nelle Marche avrebbe la meglio il governatore uscente, esponente del centrodestra, Francesco Acquaroli, che ha un indice di probabilità di vittoria del 53% contro il 47% di Matteo Ricci, candidato del centrosinistra. Questo quanto emerge dall'ultimo rapporto di Socialcom, digital community che monitora le tendenze della comunicazione web. Ne ha parlato il fondatore dell'agenzia Luca Ferlaino , ospite di Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4.

In Calabria, invece, il governatore dimissionario Roberto Occhiuto è in netto vantaggio su Pasquale Tridico, rappresentante del centrosinistra. Il primo ha un indice di vittoria del 61% contro il 39% del secondo. Occhiuto, dunque, mantiene un sentiment positivo nonostante l’inchiesta che lo vede coinvolto e che lo ha portato alle dimissioni. I principali temi discussi in Calabria sono la sanità (22%), le dimissioni del governatore (20%) e gli investimenti (8%). Occhiuto può contare su 228.3mila follower e 381.7mila like, con un engagement di 258.6mila, il suo sentiment è 45% positivo e 55% negativo; mentre Tridico ha 39.8mila follower, 157.4mila like e un engagement di 297.3mila, il suo sentiment è 44% positivo e 56% negativo.

In Toscana è avanti il presidente uscente Eugenio Giani, del centrosinistra. In questo caso, quindi, i rapporti sono capovolti. Il candidato favorito ha un indice di vittoria del 73% contro il 27% dello sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi. I temi principali di cui si discute in questa regione sono il “campo largo” (18%), la sanità (15%) e la cultura (9%). Giani vanta 365mila follower, 756.8mila like, con un engagement di 263.7mila, il suo sentiment è 49% positivo e 51% negativo; Tomasi invece ha 42mila follower e 40.3mila like, con un engagement di 41.6mila, il suo sentiment è 44% positivo e 56% negativo.