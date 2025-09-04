Elly Schlein sempre più imbarazzante: "A chi non risponde al telefono"

Centrosinistra nel caos. In Puglia, dopo il passo indietro di Michele Emiliano, Antonio Decaro si aspetta che Nichi Vendola faccia lo stesso. Eppure Alleanza Verdi e Sinistra italiana, che ha già dovuto mandare giù altri rospi nella partita complessiva, ha chiarito di non avere alcuna intenzione di ritirare la sua candidatura. Insomma, un braccio di ferro che non fa altro che aumentare le tensioni con Decaro che "si infuria con Schlein". Il motivo? "Per mezza estate non gli risponde al telefono". A riferirlo è Il Foglio.

Il quotidiano ricorda quanto accaduto alla festa di Avs, dove la leader dem ha ricordato che "le liste di Avs le fa Avs". Allo stesso tempo Angelo Bonelli dei Verdi rincara la dose: "Ma non scherziamo. Il veto a Vendola è ai limiti della Costituzione. Oggi Vendola e domani io. Si creerebbe un precedente. Avs finirebbe a sovranità limitata. La domanda che mi faccio è un’altra: vorrei sapere chi muove Decaro. Chi è il suo consigliere. Deve essere uno molto in alto, ma molto. Vorrei sapere chi lo consiglia".

Commedia servita: "Decaro telefona, telefona, a Roma, ma nulla. Ecco perché Andrea Orlando e perfino Stefano Bonaccini rilasciano interviste, dichiarazioni a favore di Decaro. Pensano: forse la segretaria, non risponde al telefono, ma legge le agenzie. Conte? Un Ulisse. Astuto. Da almeno un anno si è avvicinato a Decaro e il sigillo d’amore è stata la nomina dell’assessore alla legalità (Nicola Grasso, un’icona del M5s al comune di Bari)".