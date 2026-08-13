Jannik Sinner, lo sfregio di Andy Roddick: "Come nel suo stile..."

Gli US Open si avvicinano, ma a New York il grande interrogativo riguarda soprattutto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I numeri uno e due del mondo hanno infatti rinunciato al Masters 1000 di Cincinnati e ora resta da capire se saranno entrambi in campo a Flushing Meadows. Una situazione che Andy Roddick ha analizzato nel suo podcast.
L'ex numero uno Atp e campione degli US Open 2003 ha parlato soprattutto dell'azzurro, sottolineando la prudenza che da sempre accompagna le sue comunicazioni: "L’unica cosa che sappiamo su Sinner è che ha deciso di dare forfait per il torneo di Cincinnati — le parole dell’americano — Credo che, come è nel suo stile, non abbia detto niente più di quanto dovesse. Nessuna indicazione su quello che potrebbe succedere in vista degli US Open”.
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Il quadro sembra ancora più incerto per Alcaraz. Roddick non nasconde i dubbi sulla possibilità che lo spagnolo possa presentarsi direttamente a New York senza un torneo di preparazione: "Penso che per Carlos sia davvero difficile tornare e come primo torneo avere un evento dove si gioca al meglio dei cinque set". Aggiungendo che “per lui gli US Open siano in dubbio. Non sono un dottore e non ho informazioni, ma quando ti prendi del tempo e cerchi di essere cauto, penso che tornare in uno Slam sarebbe il contrario di quanto ha fatto negli ultimi mesi”.
Il forfait dei due dominatori potrebbe quindi rendere il Major americano molto più imprevedibile. Tra i nomi da tenere d'occhio c'è Alexander Zverev, reduce dal trionfo al Roland Garros e protagonista anche a Wimbledon: "La vittoria di Zverev al Roland Garros credo sia stata una fonte di motivazione — le parole di Roddick ancona — Ovviamente i due che continuano a dominare sono sempre Jannik e Carlos ma è stato bello vedere qualcun altro vincere”. Per l’ex numero uno al mondo, dunque, a New York "gli US Open possano essere molto aperti sotto il profilo del pronostico — conclude — con tanti giocatori candidati alla vittoria".