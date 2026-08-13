Jannik Sinner, lo sfregio di Andy Roddick: "Come nel suo stile..."

Gli US Open si avvicinano, ma a New York il grande interrogativo riguarda soprattutto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I numeri uno e due del mondo hanno infatti rinunciato al Masters 1000 di Cincinnati e ora resta da capire se saranno entrambi in campo a Flushing Meadows. Una situazione che Andy Roddick ha analizzato nel suo podcast.

L'ex numero uno Atp e campione degli US Open 2003 ha parlato soprattutto dell'azzurro, sottolineando la prudenza che da sempre accompagna le sue comunicazioni: "L’unica cosa che sappiamo su Sinner è che ha deciso di dare forfait per il torneo di Cincinnati — le parole dell’americano — Credo che, come è nel suo stile, non abbia detto niente più di quanto dovesse. Nessuna indicazione su quello che potrebbe succedere in vista degli US Open”.