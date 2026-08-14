Mezzo Milan è in vendita: gli 8 big che Amorim ha deciso di cacciare

Il Milan è alle prese con una profonda rivoluzione voluta da Ruben Amorim, che dopo un mese di lavoro ha fatto il punto con il proprietario Gerry Cardinale. La tournée estiva senza vittorie ha evidenziato le difficoltà della squadra e convinto il tecnico portoghese della necessità di intervenire sulla rosa. Il problema principale, però, resta quello delle cessioni: senza liberare spazio e risorse, sarà difficile completare gli acquisti richiesti dall'allenatore.

A dieci giorni dall'inizio della Serie A, il mercato rossonero non sembra ancora all'altezza delle ambizioni scudetto. Gli arrivi di Gonçalo Ramos, Mario Gila e Sankhoun Diawara non bastano ad Amorim, che cerca giocatori maggiormente dotati sul piano tecnico e funzionali alla sua idea di calcio.

Tra i nomi considerati fuori dal progetto ci sono Fikayo Tomori, Youssouf Fofana, Christopher Nkunku e Santi Gimenez. Le loro eventuali cessioni potrebbero garantire circa cento milioni di euro da reinvestire sul mercato. La rosa, intanto, conta 33 giocatori, troppi per le esigenze tecniche e regolamentari.

Alcuni giovani, come Zachary Athekame e Alphadjo Cissè, sono destinati al prestito, mentre David Odogu, Pervis Estupinian, Filippo Terracciano, Warren Bondo e Yunus Musah cercano una nuova sistemazione.

Restano da chiarire anche le situazioni di Rafael Leao, inizialmente orientato all'addio ma ora intenzionato a restare, e dei rientri tardivi di Mike Maignan e Adrien Rabiot. Il tecnico attende dunque una settimana decisiva per definire il nuovo Milan.