Giorgia Meloni, "dritti su questa strada": immigrati espulsi, la lezione

"Continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole: proseguiremo dritti su questa strada": Giorgia Meloni rivendica il lavoro del suo esecutivo sul piano dell'immigrazione. Proprio nelle scorse ore, come riferito dal ministero dell'Interno, sono stati rimpatriati ben 17 cittadini egiziani. E la premier lo ha sottolineato con un post pubblicato su Facebook e Instagram: un video che raccoglie i filmati della Polizia di Stato in cui si vedono gli immigrati irregolari imbarcati su un aereo dalle forze dell'ordine.

L’ultima operazione congiunta di rimpatrio, coordinata con l’agenzia europea Frontex con un volo organizzato dall’Italia, ha visto la partenza da Fiumicino di un charter diretto al Cairo con a bordo 17 cittadini egiziani con gravi precedenti penali per spaccio e reati contro il patrimonio. Come evidenziato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in un post sui social, 15 di loro provenivano dai Cpr di Bari, Caltanissetta, Gradisca d’Isonzo e Milano. Gli altri due, invece, scontavano misure cautelari ed espulsioni giudiziarie. Un risultato, questo, reso possibile anche dalla solida intesa tra Italia ed Egitto. Un'intesa che prevede la riammissione e l’identificazione dei migranti direttamente in territorio egiziano. Dall'inizio dell'anno, sono quasi 360 i rimpatriati.