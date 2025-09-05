Flotilla, colletta milionaria per comprare le barche

Il governo di Gerusalemme ha già ammonito gli organizzatori anche di questa 33esima edizione della Flotilla che la violazione delle acque di fronte a Gaza: nessuna violazione verrà tollerata. Per il momento c’è da attendere se verranno rispettati i tempi previsti della lenta navigazione (4 nodi la velocità di crociera stimata per tenere compatta la flotta). Il ministro Itamar Ben-Gvir , ministro della Sicurezza nazionale del governo di Bibi Netanyahu , intende accoglierli come già fatto a giugno e luglio: ovvero come terroristi. Il piano proposto dal ministro della destra messianica prevede che «gli attivisti saranno detenuti nelle prigioni destinate ai terroristi», ha anticipato il Jerusalem Post, nei giorni scorsi spiegando che ai componenti della missione «saranno negati privilegi speciali come la televisione, la radio e cibo su richiesta». Con il passare dei giorni si scopre che la Flotilla nasce come una missione “senza ritorno”.

Alle spalle finanziarie della missione mediatica c’è anche una colletta internazionale (che a fine agosto aveva già fruttato 350mila euro in donazioni), per acquistare le imbarcazioni della Flotilla per Gaza . Ma l’impegno economico - considerando una media prudente di 15/20mila euro a imbarcazione- sicuramente supererà almeno il milione di euro. Le 50 barche che fino ad ora sono salpate per dare l’assalto alle coste della Striscia di Gaza e trasportare le 300 tonnellate di aiuti umanitari raccolte in tutta Italia domenica 7 settembre dovrebbero raggrupparsi tra Catania e Siracusa.

Almeno per i natanti - come successo a giugno con la Madleen e a luglio con la Handala - che sono stati sequestrati dalla Marina delle forze armate israeliane (Idf).

Le barche schierate in questa nuova iniziative (al momento sono una quarantina ma altre potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni), sono quasi tutte imbarcazioni a vela di medie o piccole dimensioni, tra i 12 e i 16 metri di lunghezza, maneggevoli ma in grado di reggere a lungo navigazioni in mare aperto. Da Genova è partita la piccola Ghea, che può ospitare un massimo di 6 persone, e la più grande Luna Bark, dove possono starci comodamente almeno in 10. Da Barcellona hanno preso il mare due navi più grandi, con 25 persone a bordo tra cui la ex sindaca della città, Ada Colau.

La scelta di barche non molto grandi non è stata casuale: gli attivisti l’hanno fatta, sostengono, per «apparire meno aggressivi», sottolinea un articolo de Il Post. Forse anche per “bucare” i sistemi di tracciamento israeliani. Tutte le barche partite domenica da Genova sono state acquistate in Italia sul mercato dell’usato, «spulciando tra i siti specializzati e attraverso il passaparola», ricostruisce Luca Poggi, responsabile logistica della Flotilla. Sono state pagate in media tra i 30mila e i 50mila euro ciascuna.

«Molti venditori», prosegue Poggi, «quando hanno saputo che ci servivano per portare gli aiuti a Gaza ci hanno fatto pagare meno di quello che chiedevano all’inizio, chiedendo di essere coinvolti nell’iniziativa».