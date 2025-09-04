Francesca Albanese infanga il governo Meloni: esplode il caso

Puntuale arriva la nuova "lagna" di Francesca Albanese, relatrice per l'Onu e una delle più attive sostenitrice della causa palestinese a Gaza. Questa volta l'attacco è mirato contro il governo Meloni. Non ci sono giri di parole: "Altri governi hanno espresso la loro solidarietà direttamente, pubblicamente, in pubblico e in privato ma non il governo italiano", afferma la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, a margine di una conferenza stampa promossa in Senato da Avs in merito all'impatto delle sanzioni Usa nei suoi confronti.

E ancora: "Ma neanche - aggiunge - da altre istituzioni al di là dei parlamentari". Poi, sempre la Albanese, va all'attacco su Flotilla: "Giorgia Meloni dice che verranno date tutte le garanzie di sicurezza agli attivisti e ai politici della Global Sumud Flotilla in rotta per Gaza. E che vuol dire? I giornalisti hanno chiesto cosa vuol dire in pratica? Io se fossi giornalista l'avrei chiesto. Cosa vuol dire in pratica? La prima protezione che un governo dovrebbe dare è di inviare navi per rompere l'assedio. È un obbligo legale per prevenire il genocidio".