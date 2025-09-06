Giorgia Meloni, "perché ho messo un tailleur Armani al giuramento"

"Ed è una scelta che rifarei - ha spiegato la premier - perché in quel tailleur di Armani c’erano molti messaggi : difesa del Made in Italy, innovazione, qualità, orgoglio per la propria identità. E autorevolezza. Un’Italia che può primeggiare nel mondo. La nostra Nazione non dimenticherà il suo genio, e ciò che di straordinario ha fatto per renderla un faro indiscusso di amore e passione per la bellezza".

Secondo Meloni, "Giorgio Armani ha mostrato al mondo che l’Italia può essere grande senza rinunciare alla sua identità. È stato tradizione, eleganza, raffinatezza e sobrietà, lanciate oltre confine e diventate icona. Diceva che 'lo stile è avere coraggio delle proprie scelte, e anche il coraggio di dire no. È gusto e cultura'. Ci ha insegnato che lo stile non è forma ma sostanza: è la forza di restare fedeli a ciò in cui si crede, anche quando è più difficile farlo. Perché dire 'no' richiede più coraggio che dire 'sì'. E questo significa anteporre la coerenza alla convenienza, e la visione di lungo termine al consenso effimero. Scelte che solo chi ha il coraggio di proteggere la propria identità è capace di prendere".