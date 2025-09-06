Giorgia Meloni, "perché ho messo un tailleur Armani al giuramento"

"Le sue creazioni hanno accompagnato alcuni dei momenti più significativi della mia vita. Tra questi, la cerimonia di giuramento al Quirinale come presidente del Consiglio dei ministri, che ho affrontato indossando uno dei suoi bellissimi tailleur blu navy": Giorgia Meloni lo ha scritto in una lettera al Corriere della Sera, parlando di Giorgio Armani, lo stilista morto il 4 settembre scorso a 91 anni.
"Ed è una scelta che rifarei - ha spiegato la premier - perché in quel tailleur di Armani c’erano molti messaggi: difesa del Made in Italy, innovazione, qualità, orgoglio per la propria identità. E autorevolezza. Un’Italia che può primeggiare nel mondo. La nostra Nazione non dimenticherà il suo genio, e ciò che di straordinario ha fatto per renderla un faro indiscusso di amore e passione per la bellezza".
Secondo Meloni, "Giorgio Armani ha mostrato al mondo che l’Italia può essere grande senza rinunciare alla sua identità. È stato tradizione, eleganza, raffinatezza e sobrietà, lanciate oltre confine e diventate icona. Diceva che 'lo stile è avere coraggio delle proprie scelte, e anche il coraggio di dire no. È gusto e cultura'. Ci ha insegnato che lo stile non è forma ma sostanza: è la forza di restare fedeli a ciò in cui si crede, anche quando è più difficile farlo. Perché dire 'no' richiede più coraggio che dire 'sì'. E questo significa anteporre la coerenza alla convenienza, e la visione di lungo termine al consenso effimero. Scelte che solo chi ha il coraggio di proteggere la propria identità è capace di prendere".