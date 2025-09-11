Pierluigi Bersani e "Fro*** Italia": la volgarità (con sorriso) alla Festa Pd

Volgarità. E sorrisi. Succede alla Festa dell'Unità di Vimercate, dove l'ospite più atteso era Pier Luigi Bersani. L'ex europarlamentare del Pd si è prestato ai selfie dei sostenitori presenti. E proprio uno di questi ha creato parecchio scalpore. Nello scatto, poi diffuso su X, si vede Bersani posare a fianco di un uomo. Quest'ultimo indossa una maglietta ideata dai supporter del Brianza Pride, che sfilerà a Arcore il prossimo 27 settembre. La scritta? "Frocia Italia". Proprio così, imitando il logo di Forza Italia, ecco la scritta omofoba e scurrile. Scritta di fronte alla quale lo stesso Bersani sorride, in pieno sollazzo

"Ci fosse stato Berlusconi si sarebbe fatto una risata pure lui", ha commentato Oscar Innaurato presidente di Brianza Oltre l’Arcobaleno, a MBNews. E ancora: "A Brescia le magliette sono piaciute un sacco e in questi giorni ci stanno aiutando a promuovere l’evento del 27 settembre. Ringraziamo, anche senza conoscerli personalmente, gli amici del collettivo che ce le ha donate e che si distingue sempre con vignette satiriche, come successe quanto l’allora sindaco di Monza Dario Allevi negò il patrocinio al Pride".

Non si trova d'accordo il consigliere regionale brianzolo di Forza Italia, Jacopo Dozio: "Quelle magliette con la scritta Frocia Italia per il gay pride ricalcando esattamente il simbolo di Forza Italia sono davvero un grave insulto al nostro Paese e una grande mancanza di rispetto nei confronti del nostro partito. Noi siamo un partito liberale, ma non possiamo assolutamente accettare che qualcuno possa prendere il logo del nostro gruppo e storpiarlo a suo piacimento. Questa è una mera e stupida provocazione perché quest’anno la sfilata del gay pride si terrà nella città del nostro fondatore Silvio Berlusconi. Esprimo tutto il mio dissenso e disgusto". Per non parlare poi dei cartelli contro Giorgia Meloni, spuntati sempre alla Festa dell'Unità. Tra questi quello con i riferimenti alle banane.