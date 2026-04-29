Gianluca Rocchi, cosa diceva Mourinho 3 anni fa: "Lo sanno tutti..."

Il solito José Mourinho, mai scontato. Lo Special One si è raccontato in una intervista alla Gazzetta dello Sport, consigliando Max Allegri come c.t. della Nazionale e spendendo parole d’amore per la Roma, sottolineando che è la squadra dove ha lasciato il cuore. Nel pieno dell’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, intanto, è riaffiorata una vecchia conferenza stampa di José Mourinho, proprio da allenatore giallorosso, destinata a essere ricordata a lungo. Era il maggio del 2023, dopo un pareggio contro il Monza. Una serata tesa, ma soprattutto uno sfogo destinato a lasciare il segno: il presunto peso delle società nelle designazioni.

“Magari il mio club non sarà contento con me ma è un rischio che prendo — aveva detto il portoghese — come club non abbiamo forza ed è un po’ il limite di questa squadra: non abbiamo la forza che hanno altre società di dire ‘questo arbitro non lo vogliamo’. Ci sono squadre che lo fanno e lo sappiamo tutti. Lo dico senza problemi. Per favore signor Rocchi, questo qua basta. Ne voglio un altro, questo qua basta”.